В среду, 1 мая состоялась торжественная церемония открытия звезды. Поддержать Люси приехали Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Деми Мур, а также Реа Перлман (звезда сериала "Веселая компания" и жена Дэнни де Вито), передает "Фокус".

Отмечается, что получение звезды актрисой азиатско-американского происхождение стало поводом для того, чтобы все "Ангелы Чарли" собрались вместе.

Lucy Liu pays tribute to Anna May Wong, her neighbor on the Hollywood Walk of Fame: "Sometimes people talk about my mainstream successes as groundbreaking for an Asian, but Asians have been making movies for a long time" pic.twitter.com/rVDMwmguaW