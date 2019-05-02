Актриса из "Ангелов Чарли" получила звезду на Аллее славы в Голливуде [ Редактировать ]
В среду, 1 мая состоялась торжественная церемония открытия звезды. Поддержать Люси приехали Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Деми Мур, а также Реа Перлман (звезда сериала "Веселая компания" и жена Дэнни де Вито), передает "Фокус".
Отмечается, что получение звезды актрисой азиатско-американского происхождение стало поводом для того, чтобы все "Ангелы Чарли" собрались вместе.
Lucy Liu pays tribute to Anna May Wong, her neighbor on the Hollywood Walk of Fame: "Sometimes people talk about my mainstream successes as groundbreaking for an Asian, but Asians have been making movies for a long time" pic.twitter.com/rVDMwmguaW— Variety (@Variety) 1 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, как изменилась Донателле Версаче после пластических операций.
по теме
Девушка дважды за месяц выиграла 4 миллиона
Жительница американского штата Мичиган выиграла четыре миллиона долларов в лотерею
Конфуз дня: мужчина выкопал тоннель под домом экс-супруги и застрял
В мексиканском городе Пуэрто-Пеньяско, штат Сонора, ревнивый мужчина вырыл тоннель для слежки за бывшей супругой и застрял в нем
Facebook анонсировал новые функции для Instagram
Функция камеры в Instagram получит обновленный дизайн, который сделает более доступными эффекты, стикеры и другие креативные элементы
Фавориту "Евровидения-2019" грозит дисквалификация
После презентации конкурсной песни Arcade Дункан Лоуренс проснулся знаменитым на весь мир
22-летний парень расстрелял студентов
Во вторник, 30 апреля два человека погибли и четверо получили ранения, трое из них - в больнице в критическом состоянии