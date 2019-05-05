В зоне проведения Операции Объединенных сил исчез украинский военный. Вероятно боец погиб. Об этом "УНН" сообщает со ссылкой на информацию 35 отдельной бригады морской пехоты.

Произошло это во время атаки со стороны боевиков вблизи села Николаевка. В ходе боя один из солдат исчез.

В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. В то же время командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям по установлению режима прекращения огня на этом участке. Однако обстрелы территории продолжались, а это помешало поискам пропавшего.

5 мая американская делегация посетила зону военной операции на Донбассе.