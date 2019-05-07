В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики на протяжении суток 6 мая устроили 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов один украинский боец получил ранения, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"6 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов", - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты дважды из 120 мм минометов обстреляли село Троицкое. Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции ВСУ.

По данным украинской разведки, 6 мая ответным огнем наших бойцов были уничтожены пятеро боевиков.

Ранее в ходе боя на Донбассе исчез украинский военный. Также на днях американская делегация посетила зону проведения Операции Объединенных сил.