Зеленский приехал в гости к родителям (видео) [ Редактировать ]
Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сняли в Кривом Роге, как он приехал к своим родителям, живущим в многоэтажке. Видео в Facebook опубликовала местная жительница.
"Почти сразу же потеряла дар речи, хотя он сосед", - написала девушка. Также опубликовано видео, как Зеленский общается и фотографируется с местными жителями.
Ранее сообщалось, что Зеленский провел беседу с главой МВФ, а также что Владимир Зеленский возложил цветы к могиле дедушки и поздравил украинцев.
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