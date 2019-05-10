Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сняли в Кривом Роге, как он приехал к своим родителям, живущим в многоэтажке. Видео в Facebook опубликовала местная жительница.

Читайте также Инаугурация Зеленского: дату могут отложить

"Почти сразу же потеряла дар речи, хотя он сосед", - написала девушка. Также опубликовано видео, как Зеленский общается и фотографируется с местными жителями.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел беседу с главой МВФ, а также что Владимир Зеленский возложил цветы к могиле дедушки и поздравил украинцев.