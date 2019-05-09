Владимир Зеленский возложил цветы к могиле дедушки и поздравил украинцев [ Редактировать ]
В четверг, 9 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский пришел на могилу своего дедушки и поздравил украинцев с Днем Победы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек", - написал Владимир.
Мы должны быть благодарными им каждый день. Сегодня - 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить.
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