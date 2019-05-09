Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудила с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение поддержки экономики Украины. Об этом во время брифинга сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

"... мадам Лагард в контакте с мистером Зеленским по вопросу избрания в качестве президента Украины", - сообщил Райс.

По его словам, Лагард во время разговора с Зеленским подчеркнула, что МВФ готов продолжать помогать Украине. Вместе с тем, представитель МВФ добавил, что глава Фонда держит контакт с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Райс также сообщил, что дата визита новой миссии МВФ в Украину еще не определена. Скорее всего, сотрудники фонда вернется в Киев в ближайшие недели.

Ранее Владимир Зеленский встретился с главой МИД Канады Хрытей Фриланд. Кроме того, Курс Волкер сделал заявление касательно инаугурации нового президента Украины.