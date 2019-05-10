Анастасия Заворотнюк поделилась редкими кадрами своей семьи. На одном из архивных снимков тогда еще совсем маленькая Анастасия позирует на коленях у мамы.

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Фанаты не могли не отметить сходство актрисы с мамой. "Настя очень на маму похожа", "Теперь понятно, в кого вы такая красивая", "Ой, как вы на маму похожа, одно лицо", "Смешно даже! Одинаковые", - пишут поклонники Анастасии.

"Мой дед попал на фронт 19-летним мальчишкой и прошел всю войну, воевал в Польше, где подорвался на мине и лишился глаза, потом получил еще множество ранений, отголоски которых напоминали ему о себе всю оставшуюся жизнь. Бабушка оставалась в тылу, но тоже повидала немало", - поделилась Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк поздравила Зеленского с победой на выборах.