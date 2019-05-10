Анастасия Заворотнюк ошарашила снимком с мамой [ Редактировать ]
Анастасия Заворотнюк поделилась редкими кадрами своей семьи. На одном из архивных снимков тогда еще совсем маленькая Анастасия позирует на коленях у мамы.
Фанаты не могли не отметить сходство актрисы с мамой. "Настя очень на маму похожа", "Теперь понятно, в кого вы такая красивая", "Ой, как вы на маму похожа, одно лицо", "Смешно даже! Одинаковые", - пишут поклонники Анастасии.
"Мой дед попал на фронт 19-летним мальчишкой и прошел всю войну, воевал в Польше, где подорвался на мине и лишился глаза, потом получил еще множество ранений, отголоски которых напоминали ему о себе всю оставшуюся жизнь. Бабушка оставалась в тылу, но тоже повидала немало", - поделилась Заворотнюк.
На первых двух фото я с дедушкой Борисом Ивановичем (он на первом фото) и бабушкой Анной Андреевной (она на втором), родителями мамы. Мой дед попал на фронт 19-летним мальчишкой и прошел всю войну, воевал в Польше, где подорвался на мине и лишился глаза, потом получил еще множество ранений, отголоски которых напоминали ему о себе всю оставшуюся жизнь. Бабушка оставалась в тылу, но тоже повидала немало... Воевал и дед со стороны папы, Андрей Иванович (он на третьей фотографии). К счастью, тоже увидел победу и прожил потом еще довольно долгую и насыщенную жизнь. Но подумать только, какими же они в те страшные военные годы были юными, как много ответственности, ужаса, неизбежности, потерь, боли выпало на их долю... Уверена, у каждой семьи свои истории и своя память, которой мы дорожим. Пусть она передается через поколения, пусть мы не перестанем чтить и бесконечно благодарить всех наших героев, отстоявших для нас мир и свободу такой невероятной ценой. Земной им поклон! А всех нас с праздником Великой Победы!
Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)
Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк поздравила Зеленского с победой на выборах.
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