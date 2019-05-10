Популярную российскую певицу Ольгу Бузову регулярно осуждают за излишне откровенные наряды. Так и в этот раз 33-летняя Ольга Бузова показала в Instagram сценический костюм: яркое боди и меховую накидку в тон.

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"Все костюмы с трусами принципиально?", "А одеваться как Лобода зачем?", "Это что за шаль собачья? Неужели нет нормальных костюмов? Красивых платьев или просто красивых костюмов без этих трусов?", "Как первобытная с охоты пришла. Смешно!" - злобно пишут подписчики Ольги.

Ранее сообщалось, что 61-летняя Шэрон Стоун снялась топлес, а также что внучка Ротару поразила фигурой в спортзале.