Бузова скопировала образ Лободы и разозлила фанатов [ Редактировать ]
Популярную российскую певицу Ольгу Бузову регулярно осуждают за излишне откровенные наряды. Так и в этот раз 33-летняя Ольга Бузова показала в Instagram сценический костюм: яркое боди и меховую накидку в тон.
"Все костюмы с трусами принципиально?", "А одеваться как Лобода зачем?", "Это что за шаль собачья? Неужели нет нормальных костюмов? Красивых платьев или просто красивых костюмов без этих трусов?", "Как первобытная с охоты пришла. Смешно!" - злобно пишут подписчики Ольги.
Ранее сообщалось, что 61-летняя Шэрон Стоун снялась топлес, а также что внучка Ротару поразила фигурой в спортзале.
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