Макс Барских восстанавливается в клинике после жуткого ДТП [ Редактировать ]
Украинский певец Макс Барских мог получить сотрясение мозга после ДТП в США, заявила директор артиста Александр Кажиян, передает "Страна.ua".
По предварительным данным, после аварии певца доставили в одну из клиник Лос-Анджелеса. Скорость автомобиля была высокой, поэтому удар оказался очень сильным.
"Макс ехал в автомобиле один и был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас он на обследовании, есть подозрение на сотрясение мозга", - рассказал Кажиян.
Также он добавил, что участников аварии было двое. Второй водитель не пострадал.
Как выяснилось, 15 мая Барских должен был посетить Каннский фестиваль как гость. Сейчас эта поездка остается под вопросом. Ее придется отменить, если подозрение на сотрясение мозга подтвердится.
Раньше сообщалось о том, что Макс Барских разбился в ДТП. А позже появились подробности этого инцидента.
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