В среду, 8 мая, украинский певец Макс Барских попал в ДТП. Об этом он рассказал на своей странице Instagram.

"Забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! (я понял почему это произошло, и освоил урок)", - написал артист.

Ранее мы сообщали, что украинский певец Макс Барских признался, что у него в семье случилось горе. Во время выступления артист со сцены попрощался с отцом, который умер.