Макс Барских разбился в ДТП (фото) [ Редактировать ]
В среду, 8 мая, украинский певец Макс Барских попал в ДТП. Об этом он рассказал на своей странице Instagram.
"Забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! (я понял почему это произошло, и освоил урок)", - написал артист.
Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! 😘 (я понял почему это произошло, и освоил урок)
Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)
Ранее мы сообщали, что украинский певец Макс Барских признался, что у него в семье случилось горе. Во время выступления артист со сцены попрощался с отцом, который умер.
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