В среду, 8 мая, появились подробности ДТП, в которое попал украинский артист Макс Барских.

Благодаря тому, что певец был пристегнут и ехал на умеренной скорости, после столкновения музыкант отделался мелкими ушибами и царапинами. Также известно, что машина артиста задымилась и Барских не сразу удалось покинуть салон авто. На данный момент жизни певца ничего не угрожает.

Читайте также Макс Барских разбился в ДТП (фото)

ДТП произошло в Лос-Анджелесе, где последних полгода Макс провел над записью нового альбома.

"Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь. Со мной все хорошо - не переживайте. (Я понял, почему это произошло и усвоил урок)", - подписал в Instagram под фотографией с разбитой Chevrolet Camaro певец.

Ранее мы сообщали, что украинский певец Макс Барских признался, что у него в семье случилось горе. Во время выступления артист со сцены попрощался с отцом, который умер.