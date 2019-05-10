Как кофе влияет на мужское здоровье [ Редактировать ]
Употребление кофе связывают с более низким риском развития диабета, появлением камней в почках и рака печени. Ученые решили изучить влияние кофе на репродуктивное здоровье мужчины, сообщает 24tv.ua.
К каким выводам пришли исследователи:
1) не было обнаружено значительной связи между употреблением кофе и объем семенной жидкости;
2) не было обнаружено связи между употреблением кофе и общим количеством сперматозоидов, их концентрацией в 1 мл;
3) в некоторых исследованиях была отмечена связь употребления кофе с уровнем хромосомных аномалий сперматозоидов и уровнем фрагментации ДНК;
4) мужчины, которые употребляли более 8 чашек кофе в день, имеют более низкую способность к оплодотворению.
Ранее сообщалось, что в Украине запретили этиловый спирт.
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