Вздутие живота: какие продукты категорически нельзя есть [ Редактировать ]
Практически с каждым бывает такое, что вроде бы ничего и не съел, но живот раздуло так, что уже и брюки не сходятся. На самом деле все зависит от продуктов, передает msn.com.
Метеоризм – один из симптомов болезни: дисбактериоза, панкреатита, синдрома раздраженного кишечника и даже невроза. Так что если вздутие - ваш вечный спутник, срочно записывайтесь на прием к гастроэнтерологу. Если же живот раздувает время от времени, достаточно просто пересмотреть свой рацион
1. Молочные продукты
Если у вас непереносимость лактозы, молоко и другие молочные продукты - худший выбор для рациона. В таком случае даже сыр и мороженое могут стать причиной вздутия.
Что делать: выбирайте безлактозное молоко и молочные продукты.
2. Бобы
Бобы – это источники протеина, а также витаминов, минералов и клетчатки. Они же, к сожалению, содержат тип сахара, называемый альфа-галактозид, который относится к короткоцепочечным углеводам.
Что делать: замочите бобы на ночь в обычной воде, а перед отваркой обязательно прополощите.
3. Соленая еда
Сама по себе соль не вызывает вздутия. Однако большое ее количество задерживает жидкость в организме, а это уже имеет последствия.
Что делать: внимательно читайте состав продуктов на этикетке (иногда соль содержится там, где мы и не предполагали) и следите за количеством съеденной соли.
4. Пиво
Не зря ведь есть выражение «пивной животик». Пиво – это не только очень калорийный продукт, но еще и одна из главных причин вздутия. Его готовят из ферментируемых углеводов: пшеницы, риса или кукурузы. Прибавим сюда дрожжи, в которых очень много альфа-галактозида (того самого, что содержится и в бобах). И, как результат, получаем двойной удар по пищеварительной системе.
Что делать: тут уж ничего не поделаешь - придется перейти на другие напитки.
5. Чечевица
Она содержит много важных минералов, таких как железо и марганец. А также является отличным источником протеина, что особенно важно для вегетарианцев. Однако в чечевице много клетчатки, которая долго переваривается и может привести к известной проблеме.
Что делать: замачивайте перед употреблением. Выбирайте светлую чечевицу. Она усваивается легче, чем темная.
6. Сахарозаменители
Такие, как сорбит (сорбитол), ксилит (ксилитол), маннит (манитол) и другие сахзамы, которые относятся к полиолам или "сахарным спиртам". Не усвоившись при пищеварении, они попадают в кишечник, где становятся отличной пищей для бактерий, вызывая газ, вздутие живота и диарею.
Что делать: не превышайте допустимую норму сахарозаменителя либо переходите на стевию.
7. Газировка
Газированные напитки производят из углекислого газа. Так что тут вздутие – вполне логичный исход. Порой употребление газированной воды и вовсе может закончиться сильной болью и спазмами в животе.
Что делать: если после газировки мучает вздутие, придется перейти на чай или воду с фруктовыми добавками.
8. Чеснок
Его используют и в кулинарии, и в медицине. Однако чеснок содержит полисахарид фруктан, который также относится к FODMAP-углеводам. Кроме того, есть люди с непереносимостью чеснока – у них он вызывает изжогу, газы и вздутие.
Что делать: обжаренный или вареный чеснок переваривается легче. Если же у вас непереносимость чеснока, попробуйте другие травы и специи: базилик, лук, петрушку или лимонный перец.
9. Пшеница
Пшеница содержится в большинстве хлебобулочных и макаронных изделий. Для людей, которые страдают глютеновой болезнью (непереносимость глютена), пшеница может вызывать сильную боль в животе, судороги, вздутие живота, газы и диарею. Однако и остальным переедать продукты из пшеницы не стоит. Этот злак – еще один источник FODMAPS-углеводов, а значит, может вызвать вздутие.
Что делать: если у вас непереносимость глютена, используйте для выпечки миндальную или кокосовую муку. А в качестве гарнира готовьте гречку.
10. Яблоки
Один из самых доступных и полезных фруктов. Яблоки содержат витамин С, пектин, антиоксидант и клетчатку. Многочисленные исследования подтверждают, что яблоки снижают риск раковых и других тяжелых заболеваний, улучшают работу мозга и препятствуют старению. К сожалению, этот же фрукт может стать причиной вздутия. В яблоках очень много клетчатки, а также фруктозы (еще один короткоцепочечный углевод).
Что делать: запеченные яблоки перевариваются легче, чем сырые. Вместо яблока можно съесть банан, цитрус, клубнику или чернику – в них не так много клетчатки.
11. Капуста
Белокочанная, цветная, брюссельская и брокколи. Хотя капуста очень полезна и, согласно исследованиям, даже снижает риск раковых заболеваний, все овощи семейства крестоцветных содержат короткоцепочечные углеводы, которые могут вызвать вздутие.
Что делать: сварите, обжарьте капусту или приготовьте ее на гриле. В сыром виде этот овощ переваривается сложнее. Либо замените капустный гарнир на салат, сладкий картофель, цукини, шпинат или огурцы.
12. Рожь
Рожь очень питательна и является отличным источником меди, витаминов группы В, клетчатки и марганца. Но как и пшеница, рожь содержит глютен, а еще насыщена клетчаткой. Так что при частых вздутиях от ржаного хлеба и других продуктов изо ржи стоит отказаться.
Что делать: попробуйте другие виды злаковых, в которых меньше глютена. Например, овес, лебеду или коричневый рис.
13. Лук
Даже в небольших количествах лук может серьезно «раздуть» живот, а все потому что, как и чеснок, содержит полисахарид фруктан, вызывающий газы.
Что делать: вареный или жареный лук легче переваривается. Но если и это не помогло, используйте для аромата травы и специи.
14. Ячмень
Еще один очень полезный, но довольно тяжелый для пищеварения злак. Ячмень полон витаминов, а также селена, марганца и других минералов. Он также хороший источник клетчатки, в чем и заключается проблема. Для тех, кто не привык к большому количеству клетчатки, ячмень может стать причиной вздутия. Это зерно также содержит глютен, что грозит расстройством пищеварения для людей с непереносимостью глютена.
Что делать: замените ячмень на перловку.
15. Жирные продукты
Продукты с высоким содержанием жира, например, гамбургеры, картофель фри или наггетсы, замедляют пищеварение. В результате залежавшаяся пища успевает забродить, вызывая газы и вздутие.
Что делать: избегать фастфуда - уж в нем точно нет ничего полезного.
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