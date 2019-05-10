В Украине временно запретили реализацию и применение спирта этилового 96%, передает "УНН".

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"Согласно Конституции Украины... и на основании срочного сообщения Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Харьковской области по установлению факта несоответствия лекарственного средства СПИРТ этиловый 96%, раствор для наружного применения 96% по 100 мл, серии 020319 производства ОАО "Химфармзавод "Красная звезда", Украина, требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению № UA/15513/01/02 по показателю "Оптическая плотность": ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩАЮ реализацию и применение лекарственного средства с ИРТ этиловый 96%, раствор для наружного применения 96% по 100 мл, серии 020319, производства ОАО "Химфармзавод "Красная звезда", Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили популярный препарат от герпеса, а также что в Украине запустят электронный реестр больничных.