Группа ученых выявила ряд опасностей, которые может доставить смартфон. Причем синий спектр излучения гаджетов – не единственный враг здоровой чистой кожи.

Читайте также В Тибете нашли останки древнего вида человека

Дерматологи предупреждают, как минимум, о 4 видах опасности, исходящих от "черного зеркала", передает harpersbazaar.com.ua.

1. Акне. Исследование, проведенное Университетом Аризоны, показало, что на поверхности наших мобильных в 7–10 раз больше бактерий, чем на крышке унитаза. К слову, это не первое исследование, которое демонстрирует, насколько загрязнены наши смартфоны: они являются настоящим резервуаром инфекций, который мы всегда носим с собой. Неудивительно, что наш мобильный может быть основной причиной появления угрей.

2. Морщины на шее. Еще одна плохая новость: наши телефоны в некоторой степени ответственны за "поплывший" овал лица, морщины и складки на шее. "Поза с опущенной вниз головой и подбородком, когда мы листаем ленту соцсетей, формирует на шее горизонтальные линии, - говорит дерматолог из Нью-Йорка доктор Джанет Граф. - Чем чаще вы застываете в такой позе, тем более выраженными становятся морщины. Поэтому старайтесь держать телефон на уровне глаз, когда используете его для длительного чтения, а не смотрите вниз", - советует специалист.

Читайте также Закат и восход Солнца на Марсе: в NASA показали неземные пейзажи

3. Гиперпигментация. Дерматологи все чаще предупреждают о защите от синего спектра излучения, который исходит он наших гаджетов. Согласно некоторым исследованиям, синий свет (или HEV) может способствовать появлению пигментных пятен, так же как солнечные лучи UVA и UVB. Однако, исследований и фактов на эту тему пока не достаточно, чтобы утверждать это со стопроцентной вероятностью. Но директор косметических и клинических исследований в области дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, доктор Джошуа Цейхнер, говорит, что подобные опасения не лишены оснований и обратить внимание на защиту от HEV все же стоит.

4. Контактный дерматит. В этом случае опасность для кожи представляет не столько сам мобильный, сколько противоударные чехлы к нему, которые состоят в основном из двух компонентов – хрома и никеля. Имеются исследования, которые подтверждают способность этих двух металлов (особенно никеля) вызывать аллергию на коже. Если после использования телефона на щеке у вас появляется мелкая красная зудящая сыпь, то есть вероятность, что у вас реакция на телефонный чехол.

Ранее сообщалось, что Apple прекратила выпуск iPhone, а также что новые модели iPhone станут доступными в цене.