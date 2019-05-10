Олег Сенцов п'ятий рік знаходиться у російській неволі [ Редактировать ]
Сьогодні п'ята річниця з дня арешту Олега Сенцова. 10 травня 2014 року українського режисера незаконно взяв під варту підконтрольний окупаційній владі суд у Сімферополі.
Його звинуватили в плануванні теракту і в серпні 2015 засудили до 20 років колонії суворого режиму. Відбувати термін Олега Сенцова відрядили на північ Росії - в Лабитнангі, до колонії "Білий ведмідь". Торік у травні Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів Кремля. Він не їв 145 днів.
Але через погрози примусового годування - припинив протест. Наприкінці минулого року Європарламент присудив Сенцову премію Сахарова за захист прав і свобод людини.
Неодноразово міжнародні організації та дипломати - закликали Москву звільнити українського режисера, утім у Кремлі на ці заклики не зважають.
по теме
Режисера Сенцова арештували 5 років тому
Сьогодні п'ята річниця від дня арешту Олега Сенцова. Саме 10 травня 2014 року українського режисера незаконно взяв від варту підконтрольний окупаційній владі суд у Сімферополі
У Брюсселі пройшла акція на підтримку українських політв'язнів
Дипломати та представники української громади вийшли на одну з найбільш мальовничих площ європейської столиці, тримаючи в руках портрети журналіста Романа Сущенка
Украинскому политзаключенному грозит диабетическая кома
В симферопольском СИЗО украинскому политзаключенному Эдему Бекирову более недели не предоставляют жизненно необходимых медикаментов
У Києві учасники ходи закликали звільнити Сенцова
Звільнити Сенцова й інших бранців Кремля - сьогодні вкотре вимагали громадські активісти у Києві. Написали звернення до посольств різних європейських країн із закликом не допустити Росію до ПАРЄ, допоки та не звільнить всіх українських полонених
Морський трибунал ООН запровадив тимчасові заходи проти Росії
Запровадження тимчасових заходів проти Росії через напад на українські судна в Керченській протоці очікується вже 25 травня. Таким рішенням завершився міжнародний трибунал ООН з морського права, який відбувся в Гамбурзі