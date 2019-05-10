Наприкінці минулого року Європарламент присудив Сенцову премію Сахарова за захист прав і свобод людини

Сьогодні п'ята річниця з дня арешту Олега Сенцова. 10 травня 2014 року українського режисера незаконно взяв під варту підконтрольний окупаційній владі суд у Сімферополі.

Його звинуватили в плануванні теракту і в серпні 2015 засудили до 20 років колонії суворого режиму. Відбувати термін Олега Сенцова відрядили на північ Росії - в Лабитнангі, до колонії "Білий ведмідь". Торік у травні Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів Кремля. Він не їв 145 днів.

Але через погрози примусового годування - припинив протест. Наприкінці минулого року Європарламент присудив Сенцову премію Сахарова за захист прав і свобод людини.

Неодноразово міжнародні організації та дипломати - закликали Москву звільнити українського режисера, утім у Кремлі на ці заклики не зважають.