На Прикарпатті продовжує підніматися вода в річках. Найбільше потерпає місто Тисмениця, що за кілька кілометрів від Івано-Франківська. Вода затопила городи, вулиці, двори і вже підступає до людських осель. Ще трохи і місто перетвориться на Венецію. Про ситуацію докладніше - далі в сюжеті.

"От мітка і кожні півгодини дивимся як вона прибуває".

Жителі Тисмениці щопівгодини роблять заміри, щоб простежити, як швидко піднімається рівень води в місцевій річці Ворона. Нині вона вийшла з берегів, підтопила людські городи та подвір'я. У Михайла Бойчука вода вже в підвалі, хоча оселя - за півкілометра від річки.

А ось мешканці цієї вулиці опинилися у водяній пастці просто на своєму обійсті. Дорогу повністю залило - більше ніж на півметра.

"А вибиратись сюди через город, а якщо більша вода буде - машина приїжджає і забирає нас звідси. Чергують машини там в кінці дорогу перелило там вже взагалі не перейдеш і тут дежурять постійно", - говорить Павло Нагірняк, житель міста Тисмениця.

Ось такий вигляд нині має Тисмениця з висоти пташиного польоту. Користувачі соцмереж називають місто не інакше як "прикарпатська Венеція". Вулицями можна пересуватися лише на човнах.

"Не кричіть, тихо сидимо. Владику сядь. Так діти хвилинка уваги. Ніхто не панікує".

Наробила чимало біди річка Ворона і в сусідніх селах. У Слобідці та Підпечерах залила місцеві автошляхи. Дістатися до села або виїхати з нього можна лише з допомогою надзвичайників. Уже кілька днів вони перевозять людей спеціальною машиною.

"У зв'язку із підняттям рівня води на річці ворона у селі Слобідка було організовано чергування рятувальних постів, оскільки відбувся перелив води на автомобільні дороги. І вже на сьогодні рятувальники здійснили перевезення 116 осіб в тому числі 20 дітей через цю ділянку дороги", - говорить Світлана Бабушкіна, прес-секретар управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Загалом в області через сильні зливи підтопило понад півсотні дворів. Постраждали й об'єкти інфраструктури. Вода зруйнувала об'їзний міст через річку Болохівка на автошляху "Войнилів - Дубовиця". А в селі Пійло пошкодила тимчасовий залізничний переїзд.