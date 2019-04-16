Во вторник, 16 апреля, в Голосеевском районе Киева, на проспекте Академика Глушкова, посреди улицы похитили мужчину. Введен оперативный план "Перехват". Об этом пишет "Информатор".

Инцидент случился около 16:15. Возле станции метро "Теремки" двое мужчин затолкали в микроавтобус Mercedes мужчину и уехали в неизвестном направлении.

Номерной знак автомобиля не полный "АН 7137..".

Ранее мы писали о том, что в Киеве похитили трехлетнего ребенка, а также в Николаеве пьяный таксист протаранил полицейский авто.