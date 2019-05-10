Новий пішохідний міст у Києві можуть знести, так і не добудувавши. Швейцарські архітектори заявили, що у них вкрали проект шляхопроводу. У ситуації розбирався Даніїл Снісар.

У конкурсі проектів пішохідно-велосипедного мосту премію за найкращу роботу отримала швейцарська компанія. Закордонні архітектори запропонували бюджетний варіант сучасного шляхопроводу, який мав з'єднати парки "Хрещатий" та "Володимирська гірка". Столичні чиновники самі просили швейцарців реалізувати проект у 2017. Кошторис робіт закордонних архітекторів на той час становив 6 мільйонів доларів. У Кмда вирішили, що це занадто дорого, і звернулися до українських компаній. При цьому, навіть не заплативши швейцарцям виграну в конкурсі премію.

"Проект використали, а їм нічого не заплатили. Окрім того, дуже цікава історія, що їх проект коштував значно дешевше. І бюджету обійшовся у декілька разів дешевше. А цей виріс на мільйони доларів. І оце дуже дивує. Більше того, взагалі дивує вся ця історія, яка спливає. Тому що ЮНЕСКО каже про те, що це паплюжить взагалі ситуацію і це знищує схили Дніпра. Зараз з'ясовується, що є завищення по кошторису. І все це наводить на такі думки, що мабудь, не все тут прозоро", - говорить Борислав Береза, народний депутат, позафракційний.

Міст, який зводять зараз, чи не вдвічі дорожчий за розроблений швейцарцями. на нього вже витритали понад десять мільйонів доларів із столичного бюджету. нам вдалося зв'язатися з авторами швейцарського проекту. Кажуть, про плагіат дізналися випадково - розповіли знайомі архітектори. Підозри підтвердилися, коли фахівці порівняли ескізи швейцарського та розробленого начебто українцями проекту шляхопроводу.

"Київ використав наш проект і знання, які ми проявили під час конкурсу, і ми очікуємо компенсацію. Якщо ваші чиновники хочуть показати, що вони чесні і відкриті до людей, хочуть щоб х сприймали серйозно - вони просто повинні компенсувати нам за наш проект. Ми так і не отримали грошей. Хтось говорить про збіг. Але це неймовірний збіг - розробити такий самий проект з тими ж секціями, з таких же матеріалів, з тими ж самими місцями входу й виходу мосту - це вже занадто", - говорить Стефані Шафрот, співзасновниця компанії "Leuppi & Schafroth Architekten"

Юристи запевняють - закордонні архітектори мають усі підстави звернутися до суду із позовом проти посадовців КМДА.

"Якщо хтось використовує об'єкт, який створений іншими архітекторами, то він повинен отримати на це згоду від автора. До того моменту, як згоди від автора згоди немає - жодним чином використовувати такі креслення, дизайни, тощо - не можна", - говорить Михайло Ілляшев, керівник юридичної компанії "Ілляшев і партнери".

Із проханням роз'яснити ситуацію ми звернулися до Київміськадміністрації. Чиновники нам відмовили у відповіді. Мовляв, усю інформацію щодо шляхопроводу розмістили на сайті адміністрації кілька днів тому у вигляді коментаря заступника голови Кмда, Олександра Спасибка.

"Що стосується розповсюдженої інформації про нібито незаконне використання концепції, конструктивних рішень та проекту швейцарської архітектурної компанії для будівництва, то я маю наголосити, що міська адміністрація, як замовник будівництва користується результатом робіт згідно проведеного тендеру", - говорить заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

Заморозити будівництво або ж і зовсім знести міст. Програш справи може коштувати столиці мільйонних збитків.

"Якщо швейцарські архітектори займуть дійсно активну позицію і вони дійсно вбачають, що є пошурення авторського права, то вони можуть вже на сьогоднішній день звертатися до суду і намагатися зупинити будівництво цього мосту, через заборону використання їх креслень, дизайнів, тощо. Цілком теоретично, вони можуть ставити питання і про знесення", - говорить Михайло Ілляшев, керівник юридичної компанії "Ілляшев і партнери".

"По іміджу це б'є стовідсотково. Більше того, ця історія вжеотримала розголосу на міжнародному рівні. І сто відсотково не додасть іміджу Києву. Окрім того, це може привернути увагу до того, що у Києві все непрозоро, як про це розповідають саме закородонні експерти.

І коли ми, у Парламенській Асамблеї Ради Європи розповідаємо, що, ні - ми більш менш рятуємо ситуацію і усе рано чи піздно стане у законному руслі, то вони покажуть. А це що? Як із цим боротися?", - говорить Борислав Береза, народний депутат, позафракційний.

У швейцарській компанії нам розповіли, що намагатимуться вирішити конфлікт мирним шляхом. Та поки що столична влада проблему - ігнорує.