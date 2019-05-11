Грозы и проливные дожди: синоптики ошарашили прогнозом погоды на выходные [ Редактировать ]
Погода в Украине 11−12 мая будет дождливой, с порывистым ветром и грозами.
В субботу, 11 мая, во всех областях Украины ожидаются грозы, сообщает Украинский гидрометцентр.
Несмотря на дожди, температура воздуха днем будет 18−20° тепла. Однако ночью столбик термометра опуститься до 8−10° тепла.
Поскольку суббота будет дождливой, это отличный повод собраться дома с семьей или компанией друзей и поиграть в настольные игры. Также можно сходить в кино.
В воскресенье, 12 мая, погода будет солнечной в Луцке, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах. Во всех остальных областях погода не изменится. Днем столбик термометра достигнет 22° тепла, а ночью - опустится до 10° тепла.
Жителям Западной Украины повезет - дожди не предвидятся, что позволит устроить пикник на природе. А вот жителям других областей вновь придется скрываться от дождя, поэтому стоит достать теплый плед, чтобы в уюте и комфорте смотреть любимые фильмы и читать книги.
Читайте также гороскоп на 11 мая.
по теме
Погода в Украине: синоптики обещают дожди с грозами
Погода 10 мая в Украине будет дождливой в большинстве областей, кроме восточных и части южных регионов
На Украину движется мощный циклон
Больше всего действие циклона ощутят жители западной части Украины
В Киеве затопило "Черниговскую" (видео)
В понедельник, 6 мая, в Киеве из-за сильных дождей затопило оживленную дорогу возле метро "Черниговская"
В Украине объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины в пятницу, 3 мая, с удержанием до конца суток