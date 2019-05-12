12 мая в Украине отмечают День матери, который впервые появился в США в 1910 году. Хотя этот праздник и не стал государственным, однако все больше и больше признают необходимость в особенном дне для тех женщин, которые подарили жизнь, воспитали и выражают постоянную поддержку своим детям.

По этому случаю, мы собрали самые яркие цитаты знаменитых мама о детях, материнстве и воспитании.

Алла Костромичева, модель

"Мне кажется, что мама счастлива, когда есть баланс между семьей и работой. Вот к нему и стремлюсь".

Даша Малахова, актриса, создатель Kartata Potata Studiо

"У меня одно правило в воспитании: нужно быть честной с собой и с детьми. Иногда могу накричать на Матяша, а потом пойду и скажу: "Прости, я сорвалась, вообще себя неправильно повела, так было нельзя". Ошибки можно и нужно допускать. Но только их нужно признавать".

Маша Ефросинина, телеведущая

"Женщина должна сидеть в декрете - такой стереотип у нас сейчас доминирует. Но в моем сознании, в союзе с моим мужем этого вообще не было и нет. Наш первенец родился 14 лет назад, и уже тогда внутри наших отношений не возникло даже разговоров мол "ты должна сидеть дома, иначе ты плохая мать". Я бы хотела обратиться с помощью вашего издания к мужчинам: если вы хотите иметь рядом с собой женщину, которой будете восхищаться, вычистите свое сознание от этих шаблонов и стереотипов. Мы живем в другом времени".

Лилия Ребрик, танцовщица

"Если мама ест не конфеты и печенье, а свежие овощи и фрукты – то и ребенок будет делать так же. Если мама будет убирать свою тарелку со стола после обеда - дети тоже так повторят. Поэтому я убеждена, что мама – это лучший пример для детей. А особенно - для дочерей, которые хотят быть похожими на своих мам. Поэтому мама всегда должна быть ухоженной и в хорошем настроении, а, чтобы она была в хорошем настроении, ее должен любить папа".

Регина Тодоренко, телеведущая

"Семейные путешествия - это отдельная графа моей жизни. Если раньше можно было взять с собой купальник и гречку, то теперь у нас 3 чемодана подгузников, пеленок и одноразовых плавок для бассейна (я просто сумасшедшая замороченная мать, но говорят, что это скоро пройдет). В нашем отеле меня успокоили и сразу предупредили , что здесь есть все самое необходимое: радионяня, аппарат для разогрева бутылочек, детское баночное питание, детские сухие смеси, детские присыпки, ванночки, подгузники обычные и для плавания в бассейне. В общем, все самое нужное для отдыха с малышом. Как говорится, 2 чемодана с плеч".

Бейонсе, американская певица

Фото: Instagram

"Мы с моей мамой очень близки. И я всегда молилась, чтобы у меня тоже были такие же отношения с моей дочерью. Она еще ребенок, но та связь, которая у нас есть, я такого никогда еще не испытывала".

Анджелина Джоли, голливудская актриса, режиссер

Фото: Getty Images

"Иногда, когда я хочу завоевать мир, я стараюсь вспомнить, что не менее важно просто сесть рядом с ребенком и спросить, как у него дела или поговорить с ним о жизни".

Дорогие читатели, не забудьте также поздравить своих мам и бабушек с праздником! Любите и цените самых главных женщин в жизни каждого человека.