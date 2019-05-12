В 2019 году финал популярного во всем мире песенного конкурса "Евровидение" состоится в субботу, 18 мая. Первый полуфинал пройдет во вторник, 14 мая, а второй – в четверг, 16 мая.



Букмекерские конторы, которые по традиции принимают ставки на победителя Евровидения, назвали тройку фаворитов конкурса. Данные представлены ресурсом Eurovision World.com.

Больше всего шансов на победу дают участнику от Нидерландов Дункану Лоуренсу. Ему пророчат выигрыш на конкурсе с вероятностью в 21%.

На второе место поднялся представитель Швеции Джон Лундвика – 15%. Певец накануне победил в шведском национальном конкурсе Melodifestivalen.

На третью позицию "взлетел" представитель Франции - Билал Хассани - 12%.

А вот самое интересное, что представитель России Сергей Лазарев, который почти всегда был на второй позиции, после двух репетиций опустился на 4 место. На его победу ставят - 9%.

Пятерку лидеров по мнению букмекеров замыкает - Азербайджан с 7%.

Фото: eurovisionworld.com

Напомним, у Лазарева случились проблемы с конкурсным номером на "Евровидении".