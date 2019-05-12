Захопили церкву, а потім взялися за дім священика. На Волині у селі Скобелка вже четвертий місяць громада не може порозумітися, де кому молитися. У ситуації розбирались наші кореспонденти.

У селі Скобелка надвечір суботи поблизу Свято-Миколаївського храму було людно. Ділять церковне майно.

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Конфліктують не через храм. Нині він зачинений. Святиню, яка перебувала під покровом Української православної церкви ще на початку березня місцеві активісти переписали під новостворену організацію ПЦУ.

"В нас відбулися всі юридичні дії про перехід під юрисдикцію від УПЦ до ПЦУ. 559 чоловік були на зборах, які прийняли рішення про перехід в ПЦУ", - говорить Олексій Гайдук, житель села Скобелка.

Змінити конфесію погодились не усі. Майже дві сотні вірян разом з настоятелем - висловилися проти. Відтоді ані священику, ані тим селянам, які підтримали канонічну віру, у місцевому храмі молитися не дозволяють.

"Це було все силою зроблено, хоча вони кажуть, що нас там тридцять чоловік. Нас не тридцять, нас є 100-160. 161 по списку", - говорить Марія Стецюк, вірянка УПЦ.

Досьогодні богослужіння прихожани УПЦ здійснювали у будинку поблизу церкви, де живе священик.

"Ми живем тут три роки. В нас документи на хату, на церкву. В нас зберігаються оригінали будинкова книжка в нас є, в які приписаний тільки я, дружина і двоє малолітніх дітей", - говорить Назарій Філіпович, настоятель Свято-миколаївської громади УПЦ села Скобелка.

Хату оточили місцеві активісти. Вони вимагали від священнослужителя, аби той виїхав з будинку. Від непроханих гостей парафіяни зачинилися всередині. Інші пішли на штурм.

"Зовнішню ручку двері вже очевидно виламали. Тепер вибивають серцевину замка. Є. вибили замок. Ось наші люди з настоятелем. Ось ПЦУ прийшло в Скобелку".

Правоохоронці, які були на місці конфлікту, лише описали пошкодження. Активісти кажуть зламали двері у будинок, бо його господар не пускає своїх нових сусідів. Віднедавна у цьому будинку прописано вже семеро людей.

"Ми сьогодні з громадою разом хочемо, щоби поселились ті люди, які тут теж зареєстровані. Це священик з дружиною, який сьогодні проводить служби в храмі", - говорить Олексій Гайдук, житель села Скобелка.

"Цих трьох людей сільська рада приписала без будинкової книжки. Без документів", - говорить Назарій Філіпович, настоятель Свято-миколаївської громади УПЦ села Скобелка.

Погрози забрати хату, каже священик, лунали ще перед Великоднем. Люди не змогли домовитися про чергове богослужіння. А тепер хочуть, щоб під одним дахом вжилися дві конфесії.

"Заре по закону ті, хто прописаний мають право жити в цьому будинку. Він буде жити в своїй кімнаті там, де жив, а в цій кімнаті будуть жити люди, які приписані", - говорить Станіслав, священик ПЦУ.

"Відбулося незаконне виселення священика української православної церкви - отець Назарій. До приміщення будинку, який знаходився на території УПЦ, було приписано три невідомі особи. ініціатором цього процесу, ми для себе зрозуміли, що це був місцевий голова територіальної громади. частина громади в орієнтовній кількості 200 чоловік прийшли і добровільно-примусово почали виселяти священика УПЦ", - говорить Руслан Лінда, координатор ГО "Вільний вибір громади".

Переговори поміж двома священнослужителями та представниками громади тривали понад дві години. Врешті, вірян Української православної церкви змусили винести з хати церковні речі. Люди обурені, що навіть з цієї тимчасової обителі, яку вони облаштували для богослужінь, їх вигнали. Ікони та свічники погодилася взяти до свого дому одна з прихожанок УПЦ.

"Хоч нас будуть гнати, виганяти. Ми нікуди не підемо, ми будемо шукати місце - будемо служити", - говорить Юлія Демчук, вірянка УПЦ.

У Скобелці хочуть припинити богослужбову діяльність, заявили в УПЦ. Припускають, що їхньому священику створять нестерпні для проживання умови, через які отець Назарій змушений буде виселитися. Але він і його прибічники, шукатимуть справедливості у суді.