Евровидение-2019: в Израиле стартовал песенный конкурс [ Редактировать ]
В этом году песенный конкурс "Евровидение-2019", который проходит в Тель-Авиве, официально начался. 64 конкурс продлится до 18 мая.
Известно, что участие в конкурсе берет 41 страна. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй - 16 мая. А финал конкурса, где определится победитель "Евровидения", пройдет 18 мая.
Напомним, что Украина не будет участвовать в "Евровидении-2019". По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики в отношении ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НОТУ решила не подписывать соглашение с MARUV. Сама артистка заявила, что не запланированные выступления в России стали причиной для этого.
Напомним, у Лазарева случились проблемы с конкурсным номером на "Евровидении".
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