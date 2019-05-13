Скандальная певица Ани Лорак часто радует своих поклонников новыми фото в ярких нарядах. Этот раз не стал исключением: Каролина выгодно подчеркнула шикарную фигуру, выбрав пикантный наряд.



На опубликованном кадре исполнительница предстает в латексном обтягивающем платье.

На фото в глаза бросается шикарная фигура звезды.

Раньше сообщалось о том, что Лорак сделала громкое заявление. А также Ани Лорак умилила поклонников семейным фото.