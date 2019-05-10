Украинская певица Ани Лорак призналась, что ей не бывает стыдно. Об этом она сообщила в интервью изданию Woman.

"Знаете, у меня нет чувства сожаления, жалости и осуждения - все это я просто не могу себе позволить", - заявила певица.

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Когда же артистку спросили, перед кем ей хотелось бы извиниться, она предпочла уйти от ответа. При этом Лорак подчеркнула, что умеет признавать свои ошибки.

"Я умею признавать свои ошибки. Мне несложно извиниться, если я неправа. Более того: если я права, все равно могу попросить прощения. Человеколюбие во мне побеждает желание доказать свою правоту", - сказала певица.

Раньше сообщалось о том, что муж Ани Лорак лишился бизнеса после развода со звездой. А Ани Лорак умилила поклонников семейным фото.