Турция начала масштабные учения в Черном море [ Редактировать ]
13 мая Турция начала крупнейшие в истории страны военно-морские учения Denizkurdu-2019. Учения проводятся одновременно в акватории Черного, Эгейского и Средиземного морей, передает "УНН".
В них задействованы 131 судно, 57 самолетов и 33 вертолета. Учения нацелены на улучшение координации совместных действий флотилий в период кризисов. В рамках учений также запланированы отработка действий ВМС на случай военного конфликта, нанесение ударов по объектам условного противника на суше и на море.
Кроме этого, будет проверена эффективность судовых систем противовоздушной обороны. А подводные лодки, суда и авиация будут координировать удары по объектам условного противника.
Ранее Украина усилила охрану в Черном и Азовском морях. Россия продолжает частично контролировать Черно и Азовское моря. Ранее российские корабли начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море.
по теме
Украина и Британия провели учения в Черном море
Украинский ракетный катер провел учения в Черном море вместе с разведывательным кораблем Великобритании
Петро Порошенко заявив про підвищення зарплатні військовослужбовцям
Президент України Петро Порошенко наголосив на підвищенні грошового забезпечення військовослужбовцям, які боронять українську землю на лінії зіткнення
"Спецтехноекспорт" постачатиме керовані танкові ракети до Туреччини
Найближчими тижнями Україна почне поставки в Туреччину 120-міліметрових керованих ракет "Конус". Про це повідомила прес-служба держпідприємства "Спецтехноекспорт"
Україна постачатиме керовані танкові ракети до Туреччини
Найближчими тижнями Україна почне поставки в Туреччину 120-міліметрових керованих ракет "Конус". Про це повідомила прес-служба держпідприємства "Спецтехноекспорт"
Кораблі США та Туреччини провели навчання у Чорному морі
Турецькі та американські військові кораблі провели спільні навчання в Чорному морі. Про це повідомляє міноборони Туреччини. У маневрах задіяли американський есмінець, турецькі нафтотанкер та фрегат