13 мая Турция начала крупнейшие в истории страны военно-морские учения Denizkurdu-2019. Учения проводятся одновременно в акватории Черного, Эгейского и Средиземного морей, передает "УНН".

В них задействованы 131 судно, 57 самолетов и 33 вертолета. Учения нацелены на улучшение координации совместных действий флотилий в период кризисов. В рамках учений также запланированы отработка действий ВМС на случай военного конфликта, нанесение ударов по объектам условного противника на суше и на море.

Кроме этого, будет проверена эффективность судовых систем противовоздушной обороны. А подводные лодки, суда и авиация будут координировать удары по объектам условного противника.

Ранее Украина усилила охрану в Черном и Азовском морях. Россия продолжает частично контролировать Черно и Азовское моря. Ранее российские корабли начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море.