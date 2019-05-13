Популярная 27-летняя актриса Дарья Мельникова шокировала фантов кардинальной сменой имиджа.

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Дарья опубликовала в Instagram видео, на котором она сначала избавляется от волос, а затем выходит на улицу уже с новой прической. "Обнуление", - лаконично подписала актриса ролик.

Фанаты восхитились смелостью Дарьи и буквально засыпали комментариями: "Сумасшедшая женщина!", "Ну меняй аватарку теперь, красотка".

В переписке с подписчиками Дарья призналась, что ее супруг Артур Смольянинов назвал новый образ ее "лучшей стрижкой".

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбэлл заинтриговала снимком с младенцем, а также что Анастасия Заворотнюк ошарашила снимком с мамой.