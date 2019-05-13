Популярная 48-летняя модель Наоми Кэмпбэлл заинтриговала поклонников трогательным снимком с младенцем.

Читайте также Внучка Ротару поразила фигурой в спортзале (фото)

На фото звезда запечатлена с новорожденным малышом, которого она нежно держит за руку. Причем звезда никак не пояснила фото, сопроводила лишь смайлами в виде сердечек, чем еще больше заинтриговала своих подписчиков.

"Поздравляю, Наоми!", "Материнство вам очень к лицу! Вы будете прекрасной мамой", "Вы усыновили малыша?", - пишут поклонники подели.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье ошарашила поклонников.