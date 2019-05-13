Наоми Кэмпбэлл заинтриговала снимком с младенцем [ Редактировать ]
Популярная 48-летняя модель Наоми Кэмпбэлл заинтриговала поклонников трогательным снимком с младенцем.
На фото звезда запечатлена с новорожденным малышом, которого она нежно держит за руку. Причем звезда никак не пояснила фото, сопроводила лишь смайлами в виде сердечек, чем еще больше заинтриговала своих подписчиков.
"Поздравляю, Наоми!", "Материнство вам очень к лицу! Вы будете прекрасной мамой", "Вы усыновили малыша?", - пишут поклонники подели.
Публикация от Naomi Campbell (@naomi)
Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье ошарашила поклонников.
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