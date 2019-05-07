Звезда "Друзей" снялась в откровенной фотосессии [ Редактировать ]
50-летняя актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии. На днях в сети было опубликовано интервью и роскошная фотосессия актрисы для журнала Harper's Bazaar.
Фанаты считают, что съемка получилась действительно великолепной, как и интервью. На одни из самых интересных вопросов - о любви, актриса ответила так: "Я не отношусь к людям, которые говорят: "Нет, я покончил с этим. Это никогда не повторится"… Я могу сказать, что ни один из моих прошлых опытов не дал мне повода затвердеть, создать раковину или стену и сказать: "Нет, такого больше не повторится, все, я закрыт".
Фото: Instagram
Ранее сообщалось, что Ирина Билык кардинально изменила внешность, а также что Оля Полякова обвинила в плагиате американскую звезду.
по теме
Моника Беллуччи поделилась пикантным фото
Итальянская дива Моника Беллуччи попала в объективы фотографов, когда из-за порыва ветра ее платье поднялось вверх и случайно обнажило стройные ноги актрисы
Бывшая Ди Каприо раскрыла секрет идеальной фигуры (видео)
27-летняя датская модель Нина Агдал, бывшая возлюбленная голливудского актера и знаменитого холостяка Леонардо Ди Каприо, восхитила подписчиков в соцсети секретом идеальной фигуры
Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии с бойфрендом
51-летняя актриса и модель Памела Андерсон уже долгое время не снималась для журналов и не участвовала в фотосессиях
Анна Седокова разозлила фанатов вульгарным видео
Популярная певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова ошарашила поклонников откровенным видео
Ирина Билык кардинально изменила внешность
Популярная украинская певица Ирина Билык регулярно общается со своими подписчиками в Instagram-профиле