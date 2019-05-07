50-летняя актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии. На днях в сети было опубликовано интервью и роскошная фотосессия актрисы для журнала Harper's Bazaar.

Читайте также Анна Седокова разозлила фанатов вульгарным видео

Фанаты считают, что съемка получилась действительно великолепной, как и интервью. На одни из самых интересных вопросов - о любви, актриса ответила так: "Я не отношусь к людям, которые говорят: "Нет, я покончил с этим. Это никогда не повторится"… Я могу сказать, что ни один из моих прошлых опытов не дал мне повода затвердеть, создать раковину или стену и сказать: "Нет, такого больше не повторится, все, я закрыт".

Фото: Instagram

Ранее сообщалось, что Ирина Билык кардинально изменила внешность, а также что Оля Полякова обвинила в плагиате американскую звезду.