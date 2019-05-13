Советник избранного президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка уверен, что личные интересы отдельных украинских народных депутатов, мешают назначить инаугурацию на 19 мая.

Окончательную дату инаугурации Зеленского должны определить депутаты на заседании Верховной Рады 14 мая. Сам новоизбранный президент хочет, чтобы церемония состоялась именно 19 мая. Однако, по какую дату проголосуют депутаты - пока неизвестно.

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"Это наглядный пример того, как личные интересы отдельных украинских парламентариев (в частности, гипотетический риск преждевременной потери депутатского удостоверения и "бонусов", которые к нему прилагаются, в том числе иммунитета от уголовного преследования), преобладают интересы государства", - написал Рябошапка.

Советник Зеленского добавил, что это объясняет, почему Верховная Рада "утратила легитимность в глазах украинский, имея столь низкий уровень доверия, дискредитирует украинский парламентаризм".

Кроме того, Рябошапка напомнил, что в воскресенье, 12 мая, в Северной Македонии состоялась инаугурация нового президента.

"Второй тур президентских выборов в Северной Македонии состоялся в тот же день, когда состоялся второй тур выборов Президента Украины - 21 апреля. За три недели в Северной Македонии новоизбранный президент уже вступил в должность, а в Украине парламент еще даже не определился с датой вступления в пост президента Украины Владимира Зеленского ", - подытожил Рябошапка.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский встретился с послом Китая. А также Зеленский обратился к украинцам.