Команда избранного президента Владимира Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Чтобы эту петицию рассмотрел новоизбранный глава государства, видео должно набрать миллион просмотров.

"Мы спросили у людей на улице, что они думают о роспуске Верховной Рады. А сейчас спрашиваем вас – оставить или распустить? Напоминаем, что после миллиона просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь", - говорится в описании к видео, опубликованном на YouTube-канале "Зе! Президент".

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На кадрах ведущий Руслан Ханумак в центре Киева расспрашивает у прохожих, необходимо ли распускать парламент. В ролике собраны ответы всех людей, которые высказались за такую ​​инициативу.

"Если вы поддерживаете роспуск Рады - ставим лайк, если не поддерживаете - ставим дизлайк. Это большая ответственность, которую мы должны выгрузить на наши плечи. И мы это сделаем", - сказал в конце видео Ханумак.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского рассказали о плане на первые 100 дней. А также Зеленский обратился к украинцам.