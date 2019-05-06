Украинская певица Настя Каменских поделилась откровенными снимками в бикини. Звезда опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

Накануне Каменских отпраздновала свое 32-летие. Звезда на время праздника отправилась в отпуск в Анталию.

Фото: Instagram

На последнем снимке из отдыха Каменских демонстрирует полуобнаженную грудь, наклонившись к камере. Певица держит в одной руке бокал и томно сморит в камеру. Поклонникам звезд понравилось фото, они назвали ее "горячей" и "сексуальной". Были и такие, кто отметил, что Каменских "опять стоит раком" и спросили "есть ли сзади камера".

Фото: Instagram

Ранее Настя Каменских полностью обнажилась для видео.