Настя Каменских поделилась откровенными снимками в бикини [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских поделилась откровенными снимками в бикини. Звезда опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
Накануне Каменских отпраздновала свое 32-летие. Звезда на время праздника отправилась в отпуск в Анталию.
Фото: Instagram
На последнем снимке из отдыха Каменских демонстрирует полуобнаженную грудь, наклонившись к камере. Певица держит в одной руке бокал и томно сморит в камеру. Поклонникам звезд понравилось фото, они назвали ее "горячей" и "сексуальной". Были и такие, кто отметил, что Каменских "опять стоит раком" и спросили "есть ли сзади камера".
Фото: Instagram
Ранее Настя Каменских полностью обнажилась для видео.
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