Популярная певица Светлана Лобода поделилась с фанатами фото, где она в сценическом костюме, полностью открывающем ноги.

Звезда позирует в стильном боди с анималистическим принтом. "Красавица!", "Вот это фигура", - похвалили Светлану в сети.

Ранее сообщалось, что звезда "Папиных дочек" постриглась налысо, а также что Наоми Кэмпбэлл заинтриговала снимком с младенцем.