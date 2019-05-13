Лобода показала ноги в откровенном мини [ Редактировать ]
Популярная певица Светлана Лобода поделилась с фанатами фото, где она в сценическом костюме, полностью открывающем ноги.
Звезда позирует в стильном боди с анималистическим принтом. "Красавица!", "Вот это фигура", - похвалили Светлану в сети.
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Ранее сообщалось, что звезда "Папиных дочек" постриглась налысо, а также что Наоми Кэмпбэлл заинтриговала снимком с младенцем.
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