14 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году принимает Израиль.

Первый полуфинал "Евровидения 2019" можно будет смотреть в 22:00 по киевскому времени.

Второй полуфинал - в четверг, 16 мая, а гранд-финал "Евровидения", в ходе которого определится победитель, состоится в субботу, 18 мая.

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Оба полуфинала и финал пройдут на грандиозной сцене, созданной Флорианом Видером (который, кстати, был автором сцены Евровидения 2017 в Киеве) и установленной в Израильском центре торговых ярмарок и выставок - EXPO Tel Aviv.

Несмотря на то, что Национальный отбор участника от Украины на Евровидение закончился скандалом и решением отказаться от представительства нашей страны на конкурсе в 2019 году, транслировать шоу в Украине все же будут.

В этом году в Украине "Евровидение 2019" будет транслировать UA: Перший. Прямая трансляция первого полуфинала начнется в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию полуфиналов "Евровидения 2019" также можно будет на нашем сайте podrobnosti.ua

В первом полуфинале, согласно ранее проведенной жеребьевке, участники "Евровидения 2019" выступят в таком порядке:

Кипр

Черногория

Финляндия

Польша

Словения

Чехия

Венгрия

Беларусь

Сербия

Бельгия

Грузия

Австралия

Исландия

Эстония

Португалия

Греция

Сан-Марино

Откроет первый полуфинал победительница прошлогоднего конкурса Нетта. 14 мая она представит зрителям новую версию песни Toy и новый сингл. Также в первом полуфинале выступит победительница "Евровидения 1998" Dana International

Право принимать "Евровидение 2019" Израиль получил после победы его представительницы Нетты Барзилай на конкурсе в 2018 году в Португалии.

Какие ставки делают букмекеры на первый полуфинал, и что нужно знать о каждом представителе "Евровидения", читайте в нашем материале.