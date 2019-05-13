Евровидение-2019: где и когда смотреть первый полуфинал [ Редактировать ]
14 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году принимает Израиль.
Первый полуфинал "Евровидения 2019" можно будет смотреть в 22:00 по киевскому времени.
Второй полуфинал - в четверг, 16 мая, а гранд-финал "Евровидения", в ходе которого определится победитель, состоится в субботу, 18 мая.
Оба полуфинала и финал пройдут на грандиозной сцене, созданной Флорианом Видером (который, кстати, был автором сцены Евровидения 2017 в Киеве) и установленной в Израильском центре торговых ярмарок и выставок - EXPO Tel Aviv.
Несмотря на то, что Национальный отбор участника от Украины на Евровидение закончился скандалом и решением отказаться от представительства нашей страны на конкурсе в 2019 году, транслировать шоу в Украине все же будут.
В этом году в Украине "Евровидение 2019" будет транслировать UA: Перший. Прямая трансляция первого полуфинала начнется в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию полуфиналов "Евровидения 2019" также можно будет на нашем сайте podrobnosti.ua
В первом полуфинале, согласно ранее проведенной жеребьевке, участники "Евровидения 2019" выступят в таком порядке:
- Кипр
- Черногория
- Финляндия
- Польша
- Словения
- Чехия
- Венгрия
- Беларусь
- Сербия
- Бельгия
- Грузия
- Австралия
- Исландия
- Эстония
- Португалия
- Греция
- Сан-Марино
Откроет первый полуфинал победительница прошлогоднего конкурса Нетта. 14 мая она представит зрителям новую версию песни Toy и новый сингл. Также в первом полуфинале выступит победительница "Евровидения 1998" Dana International
Право принимать "Евровидение 2019" Израиль получил после победы его представительницы Нетты Барзилай на конкурсе в 2018 году в Португалии.
Какие ставки делают букмекеры на первый полуфинал, и что нужно знать о каждом представителе "Евровидения", читайте в нашем материале.
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