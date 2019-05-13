В понедельник, 13 мая, в Германии, в аэропорту Дортмунда, автомобиль врезался в самолет, на котором прилетела канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает Deutsche Welle

Во время столкновения самолет не двигался, а Меркель на его борту не было. О повреждениях и масштабах случившегося не сообщается.

В ВВС Германии сообщили, что канцлер вернулась в Берлин на другом самолете из числа правительственных бортов.

Ранее мы писали о том, что в Великобритании потерпел крушение самолет.