С самолетом Ангелы Меркель произошел несчастный случай [ Редактировать ]
В понедельник, 13 мая, в Германии, в аэропорту Дортмунда, автомобиль врезался в самолет, на котором прилетела канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает Deutsche Welle
Во время столкновения самолет не двигался, а Меркель на его борту не было. О повреждениях и масштабах случившегося не сообщается.
В ВВС Германии сообщили, что канцлер вернулась в Берлин на другом самолете из числа правительственных бортов.
Ранее мы писали о том, что в Великобритании потерпел крушение самолет.
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