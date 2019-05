В Международном аэропорту Янгона (столица Мьянмы) потерпел крушение самолет Biman Bangladesh Airlines. Об инциденте сообщает ресурс MyanmarTimes.

Издание приводит фотографию с поврежденным самолетом Bombardier Dash 8 Q400. Лайнер находится на траве возле взлетно-посадочной полосы. Предположительно самолет съехал с ВВП при приземлении в плохую погоду.

BREAKING: Biman Bangladesh Bombardier Dash 8 Q400 S2-AGQ has suffered a runway excursion on landing at Yangon, Myanmar, operating #BG60 from Dhaka. Casualties not yet known. https://t.co/5MBndQTpNP



Photos 2 & 3 via @arakan_voice pic.twitter.com/ch3GCP70ZY