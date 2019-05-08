В Международном аэропорту Янгона (столица Мьянмы) потерпел крушение самолет Biman Bangladesh Airlines. Об инциденте сообщает ресурс MyanmarTimes.

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Издание приводит фотографию с поврежденным самолетом Bombardier Dash 8 Q400. Лайнер находится на траве возле взлетно-посадочной полосы. Предположительно самолет съехал с ВВП при приземлении в плохую погоду.

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BREAKING: Biman Bangladesh Bombardier Dash 8 Q400 S2-AGQ has suffered a runway excursion on landing at Yangon, Myanmar, operating #BG60 from Dhaka. Casualties not yet known. https://t.co/5MBndQTpNP



Photos 2 & 3 via @arakan_voice pic.twitter.com/ch3GCP70ZY — Airport Webcams (@AirportWebcams) 8 травня 2019 р.

Информации о пострадавших и погибших пока не поступало. Самолет следовал в Янгон из Дакки, столицы Бангладеш.

Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.