В субботу, 11 мая в селе Белогородка Киево-Святошинского района после совместного распития алкогольных напитков 46-летний мужчина напал с топором на парня, передает svidok.online.

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Сообщается, что мужчина нанес обухом топора около 5 ударов по голове пострадавшего. От причиненных телесных повреждений парень скончался на месте.

Злоумышленника задержали по статье 208 УПК Украины.

Ранее сообщалось, что мужчина обстрелял авто полицейских, а также что мужчина убил пенсионера и хранил труп в ванной.