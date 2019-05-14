Под Киевом мужчина зарубил топором парня [ Редактировать ]
В субботу, 11 мая в селе Белогородка Киево-Святошинского района после совместного распития алкогольных напитков 46-летний мужчина напал с топором на парня, передает svidok.online.
Сообщается, что мужчина нанес обухом топора около 5 ударов по голове пострадавшего. От причиненных телесных повреждений парень скончался на месте.
Злоумышленника задержали по статье 208 УПК Украины.
Ранее сообщалось, что мужчина обстрелял авто полицейских, а также что мужчина убил пенсионера и хранил труп в ванной.
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