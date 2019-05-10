Сын выбросил мать из окна многоэтажки [ Редактировать ]
В четверг, 9 мая в Николаеве мужчина выбросил мать из окна многоэтажки, передает niknews.mk.ua.
Прохожие во дворе услышали громкую ссору, а затем увидели женщину, которая держалась за перила балкона и просила сына о пощаде. Злоумышленник всячески пытался убрать руки матери от перегородки. Через несколько секунд женщина упала с седьмого этажа.
Прохожие вызвали "скорую", но медики лишь констатировали смерть женщины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет.
Ранее сообщалось, что под Винницей убили семью фермеров, а также что в Черкассах маршрутка столкнулась с авто.
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