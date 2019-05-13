Мужчина убил пенсионера и хранил труп в ванной [ Редактировать ]
В воскресенье, 12 мая правоохранители получили сообщение от 36-летнего жителя Мукачево, что в его квартире лежит труп, передает mukachevo.net.
Прибыв на место следственно-оперативная группа выяснила, что убитым является сосед заявителя, 65-летний житель Мукачево. Как оказалось, еще 8 мая у мужчин произошел конфликт, один из них схватил нож и воткнул в пенсионера. Мужчина скончался на месте. Затем убийца отнес тело в ванную комнату, чтобы скрыть следы преступления.
Открыто производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство). Сейчас в суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что отца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери, а также что в Донецком СИЗО убили подростка.
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