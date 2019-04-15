В селе Гатное Киево-Святошинского района 37-летний мужчина убил пенсионера, передает Status quo.

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Установлено, что накануне мужчины находились в недостроенном доме №7 по ул. Дорошенко, где повздорили. Скандал закончился тем, что один из них схватил металлический уголок и несколько раз ударил им другого по голове. От полученных травм 60-летний пострадавший скончался на месте.

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Нападавшему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Ему избрали меру пресечения в виде ареста.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что под Киевом жестоко расправились с фермером, а также в Киеве ребенка едва не убило током.