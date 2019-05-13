Мужчина обстрелял авто полицейских [ Редактировать ]
В пятницу, 10 мая произошла стрельба. Правоохранители задерживали вероятного грабителя и сделали предупредительные выстрелы в воздух, мужчина в свою очередь начал отстреливаться, после чего сел в машину и скрылся с места происшествия, передает "УНН".
На служебном автомобиле копов обнаружили повреждения, похожие на следы от пуль травматического оружия. Никто из правоохранителей не пострадал.
Факт инцидента в полиции Кировоградской области подтвердили. Информацию внесли в ЕРДР по части 1 статьи 345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем мужчина жестоко убил супругов, а также что отца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери.
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