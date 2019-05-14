Прокуратура считает фиктивным предприятие, которое поставляет ткани для армии - адвокат [ Редактировать ]
Печерский районный суд Киева незаконно арестовал счета и имущество компании из Сум, поставляющей ткани для армии. Об этом сообщил адвокат компании Евгений Страшок. По его словам, в своем ходатайстве об аресте прокурор Генеральной прокуратуры назвал "фиктивной" компанию на почти 100 сотрудников, которая уже несколько лет поставляет продукцию для нужд Вооруженных сил. Адвокат связывает такие действия суда и прокуратуры с нежеланием фирмы платить взятки сумским таможенникам.
Печерский суд 8 мая вынес решения об аресте счетов и доступе к имуществу ООО "Вултекс-С" и ряда других компаний, работающих на базе бывшей сумской ткацкой фабрики, в рамках уголовного производства №42016000000002786. Оно касается якобы сговора должностных лиц таможни с предпринимателями, импортирующими ткани для нужд армии, с целью уклонения от уплаты налогов. Среди аргументов прокурора – фиктивность деятельности фирм.
На самом деле, как утверждают в самой компании, уголовное производство связано с нежеланием предприятия вносить неправомерные платежи за оформление товаров.
Юристы ООО "Вултекс-С" подготовили апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда. По словам Е. Страшка, общество с 2017 года осуществляет реальную хозяйственную деятельность, платит все необходимые налоги, в частности, налог на добавленную стоимость, подоходный налог, военный сбор, налог на прибыль, в полном объеме подтверждается надлежащими документами.
"Ни одному должностному лицу общества не сообщено о подозрении в данном уголовном производстве, а денежные средства на арестованных счетах вещественными доказательствами в уголовном производстве не признаны. Ни одного доказательства участия ООО "Вултекс-С", его должностных лиц в любой незаконной и противоправной деятельности суда не предоставлено. С начала досудебного расследования ни одно из должностных лиц ООО "Вултекс-С" не допрошено", - отмечает Е. Страшок.
Таким образом, у служебных лиц ООО "Вултекс-С" отсутствует процессуальный статус, с которым закон связывает возможность наложения ареста на имущество предприятия.
По его словам, на предприятии работает 86 сотрудников, каждый из которых в полном объеме выполняет свои налоговые обязательства перед государством и которые получали заработную плату именно с арестованных счетов.
"Сам по себе арест имущества предприятия не только значительно нарушает имущественные права ООО "Вултекс-С", наносит большие материальные убытки предприятию и фактически ставит под угрозу существование самого предприятия (доведение его до банкротства). Кроме того, арестом средств не только блокируется работа всего предприятия, производственная и иная хозяйственная деятельность, но и фактически исключается выплата заработной платы 86 работникам предприятия", - отмечает юрист.
Ранее сообщалось, что импорт тканей для армии блокируют не только таможня, но и СБУ с Генпрокуратурой. Компания подала соответствующие заявления о преступлении в Государственное бюро расследований.
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