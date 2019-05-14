В ЕС сделали заявление о реформах Зеленского [ Редактировать ]
Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел отметил позитивные сигналы команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о намерении продолжать воплощение реформ. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
В частности, министры иностранных дел обсудили ситуацию в Украине, в том числе результаты президентских выборов.
"Они отметили позитивные сигналы будущей администрации, особенно ее намерение продолжать и укреплять реформы, которые, как они подчеркнули, остаются ключевыми в обеспечении ощутимых преимуществ для украинского народа", - говорится в сообщении.
Также главы МИД стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу указа президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и подтвердили полную поддержку Украины и ее суверенитета, независимости и территориальной целостности".
Напомним, Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. А Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.
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