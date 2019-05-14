Роспуск Верховной Рады: у Зеленского пояснили ситуацию [ Редактировать ]
Решение новоизбранного президента Владимира Зеленского, распускать или не распускать парламент, будет зависеть от действий народных депутатов. Об этом заявил его политический советник Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.
"Если мы говорим о роспуске парламента, то вопрос в том, что будет делать парламент", - сказал он.
Примером негативного шага со стороны депутатов Разумков назвал законопроект о президенте, который на заседании 22 апреля призвала принять вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
По словам советника, такой закон существенно ограничил бы власть Зеленского и не дал ему выполнить обещания, озвученные избирателям.
"Отдельные народные депутаты, представители руководства парламента говорили о том, что можно попробовать принять этот закон, который фактически не только ограничивал права и обязанности президента, но и в определенной степени нарушал Конституцию", - отметил Разумков.
"Ведь многие из этих функций, которые хотели упростить вероятным законом, они относятся к конституционным полномочиям президента - и таким образом происходила ликвидация института президентства, переходили чуть ли не к парламентской республике", - добавил он.
Напомним, Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. А Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.
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