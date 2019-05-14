Во вторник, 14 мая, стало известно, когда пройдет заседание комитета по вопросам регламента Верховной Рады Украины по дате инаугурации Владимира Зеленского. Об этом сообщила глава секретариата комитета Мария Нехоца, пишет "РБК-Украина".

Так, заседание состоится 15 мая в 15:00.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурацииновоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. А Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.