Инаугурация Зеленского: когда Рада назначит дату [ Редактировать ]
Во вторник, 14 мая, стало известно, когда пройдет заседание комитета по вопросам регламента Верховной Рады Украины по дате инаугурации Владимира Зеленского. Об этом сообщила глава секретариата комитета Мария Нехоца, пишет "РБК-Украина".
Так, заседание состоится 15 мая в 15:00.
Напомним, Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурацииновоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. А Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.
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