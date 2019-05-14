Мужчина зарезал соперника, который приставал к его супруге, передают NEWSONE.UA.

Инцидент произошел еще в мае 2018 года. Тогда полицейские нашли труп мужчины на территории микрорайона Троещина.

Позже стало известно, что муж с женой были в кафе, когда к девушке начал приставать неизвестный.

Из-за ревности между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину. В результате 37-летний правонарушитель достал раскладной нож и ударил 31-летнего жителя Киева в грудь.

Пострадавший скончался на месте происшествия, а нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зарубил топором парня, а также что сын выбросил мать из окна многоэтажки.