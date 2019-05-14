В Киеве мужчина из ревности зарезал соперника [ Редактировать ]
Мужчина зарезал соперника, который приставал к его супруге, передают NEWSONE.UA.
Инцидент произошел еще в мае 2018 года. Тогда полицейские нашли труп мужчины на территории микрорайона Троещина.
Позже стало известно, что муж с женой были в кафе, когда к девушке начал приставать неизвестный.
Из-за ревности между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину. В результате 37-летний правонарушитель достал раскладной нож и ударил 31-летнего жителя Киева в грудь.
Пострадавший скончался на месте происшествия, а нападавший скрылся в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зарубил топором парня, а также что сын выбросил мать из окна многоэтажки.
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