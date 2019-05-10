В Варшаве во время ссоры в начальной школе один ученик зарезал другого. Об этом сообщает "УНН".

Представитель полиции Варшавы Томаш Олещук рассказал, что медики не смогли спасти несовершеннолетнего мальчика, который умер после того, как другой ученик ударил его острым предметом во время ссоры.

Полиция не разглашает имя и возраст убитого несовершеннолетнего. Отметим, что в Польше ученики начальной школы могут быть в возрасте от шести до 14 лет.

Ранее В пригороде Денвера в школе произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человека. Также на Волыни в смертельное ДТП попал школьный автобус.