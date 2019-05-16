Вибори до Верховної Ради: Вакарчук оприлюднив передвиборчу програму [ Редактировать ]
Музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос". І зазначив, що поведе свою команду на парламентські вибори восени.
Серед головних пріоритетів нової політсили Вакарчук назвав європейський курс України, підзвітність влади громадянам і вільну економіку без олігархів.
Співак запевнив, що його партію фінансуватиме прозорий бізнес і прості українці. Зараз партія "Голос" - у процесі реєстрації.
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