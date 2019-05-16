Музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос". І зазначив, що поведе свою команду на парламентські вибори восени.

Серед головних пріоритетів нової політсили Вакарчук назвав європейський курс України, підзвітність влади громадянам і вільну економіку без олігархів.

Співак запевнив, що його партію фінансуватиме прозорий бізнес і прості українці. Зараз партія "Голос" - у процесі реєстрації.