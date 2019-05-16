Под Запорожьем подростки спасли тонующего ребенка [ Редактировать ]
В Запорожской области в пруду в районе автовокзала города Днепрорудное четверо местных подростков спасли 9-летнего мальчика, который тонул, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Свидетели сообщили, что ребенок гулял у пруда и упал в воду. Подростки, которые находились неподалеку, увидели это, вытащили пострадавшего из воды и оказали ему первую домедицинскую помощь до приезда врачей. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в городскую больницу. Сейчас мальчика выписали домой, с ним все хорошо.
Раньше сообщалось о том, что у берегов Туниса затонуло судно с мигрантами.
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